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Власть

В государственной резиденции № 2 на Иссык-Куле построят новые зоны отдыха

В государственной резиденции № 2 на Иссык-Куле построят новые зоны отдыха, в том числе спортивный комплекс. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

из архива
Фото из архива. Госрезиденция № 2 на Иссык-Куле

По его словам, в 2025 году в государственной резиденции № 2 планируются строительство новых пятиэтажного и трехэтажного зданий, рассчитанных на 150 и 110 мест соответственно, а также современного спортивного комплекса и благоустройство территории — здесь будут созданы комфортные зоны отдыха.

Каныбек Туманбаев добавил, что ресторан «Айкол» тоже будет реконструирован с учетом современных требований.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314312/
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