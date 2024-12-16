В государственной резиденции № 2 на Иссык-Куле построят новые зоны отдыха, в том числе спортивный комплекс. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

Фото из архива. Госрезиденция № 2 на Иссык-Куле

По его словам, в 2025 году в государственной резиденции № 2 планируются строительство новых пятиэтажного и трехэтажного зданий, рассчитанных на 150 и 110 мест соответственно, а также современного спортивного комплекса и благоустройство территории — здесь будут созданы комфортные зоны отдыха.

Каныбек Туманбаев добавил, что ресторан «Айкол» тоже будет реконструирован с учетом современных требований.