Япония выделит 1,1 миллиарда сомов аэропортам КР. Президент подписал закон

Президент Садыр Жапаров подписал закон о ратификации обменных нот между кабмином и правительством Японии и грантовое соглашение между КР и Японским агентством международного сотрудничества (JICA). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Целью закона является выполнение внутригосударственных процедур путем ратификации обменных нот между властями КР и Японии по проекту «Совершенствование средств управления воздушным движением в международных аэропортах» и грантового соглашения с JICA по проекту «Совершенствование средств управления воздушным движением в международных аэропортах», подписанных 1 августа 2024 года в Бишкеке, принятый Жогорку Кенешем 20 ноября этого года.

В рамках проекта предусмотрен грант от JICA на строительство аэронавигационной вышки в аэропорту «Ош» и модернизацию аэронавигационного оборудования в аэропортах «Манас» и «Иссык-Куль», а также планируется удлинение взлетно-посадочной полосы аэродрома «Ош» на 400 метров.

Сумма гранта составляет 2 миллиарда 153 миллиона японских йен, что равно 1 миллиарду 147 миллионам 256 тысячам 662 сомам.

Проект «Совершенствование средств управления воздушным движением в международных аэропортах» направлен на модернизацию и обновление системы управления воздушным движением в международных аэропортах Кыргызской Республики, замену устаревшего оборудования, внедрение современных технологий и повышение квалификации специалистов, работающих в данной сфере, что является необходимым условием для обеспечения безопасности полетов и эффективного использования воздушного пространства.