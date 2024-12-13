На заседании парламентской фракции «Ата Журт» депутат Таалайбек Сарыбашов попросил министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева уделить больше внимания малому бизнесу.

«Мы в Жогорку Кенеше принимали поправки в Налоговый кодекс, чтобы была дисциплина, чтобы все платили налоги. Но хотелось бы, чтобы эта работа проводилась поэтапно. Когда изменения внедряли на рынках, был скандал и вмешался президент. Есть столько больших клиник, стоматологий, торговых центров, куда также поступают большие деньги. Может быть, нужно с них начать, а постом приступить к работе с рынками?» — предложил парламентарий.

Он отметил, что из-за недостаточной информированности по налоговым изменениям у предпринимателей много недовольств. Сейчас торговцы «Дордоя» не могут продать за $30-$40 тысяч контейнеры, которые стоят $100 тысяч, отметил депутат.

Таалайбек Сарыбашов заявил, что по некоторой информации предприниматели в сфере легкой промышленности покидают страну и перевозят производство.