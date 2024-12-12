Совет глав правительств СНГ в Москве: подписанные документы и решения

По итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Москве подписан ряд документов и решений.
По данным пресс-службы кабмина, в частности, подписаны следующие документы:
- Соглашение о сотрудничестве государств — участников СНГ в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования;
- Соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб государств — участников СНГ;
- Меморандум о сотрудничестве государств — участников СНГ в области цифровой трансформации транспортного комплекса;
- План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ на 2025-2026 годы;
- о препятствиях во взаимной торговле государств — участников СНГ;
- о внесении изменений в нормативные акты СНГ, регулирующие вопросы оплаты труда работников органов СНГ, финансируемых из единого бюджета органов СНГ;
- о финансовом обеспечении деятельности органов СНГ.