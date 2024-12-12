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Власть

Совет глав правительств СНГ в Москве: подписанные документы и решения

Фото пресс-службы кабмина

По итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Москве подписан ряд документов и решений.

По данным пресс-службы кабмина, в частности, подписаны следующие документы:

  • Соглашение о сотрудничестве государств — участников СНГ в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования;
  • Соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб государств — участников СНГ;
  • Меморандум о сотрудничестве государств — участников СНГ в области цифровой трансформации транспортного комплекса;
  • План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ на 2025-2026 годы;
  • о препятствиях во взаимной торговле государств — участников СНГ;
  • о внесении изменений в нормативные акты СНГ, регулирующие вопросы оплаты труда работников органов СНГ, финансируемых из единого бюджета органов СНГ;
  • о финансовом обеспечении деятельности органов СНГ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314029/
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