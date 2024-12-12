20:30
USD 86.80
EUR 91.22
RUB 0.82
Власть

Акылбек Жапаров: Трудовые мигранты не должны страдать от несправедливости

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров выступил за активизацию сотрудничества в сфере трудовой миграции и актуализацию нормативно-правовой базы в этом направлении. Об этом он заявил на заседании Совета глав правительств СНГ, которое прошло в Москве.

По словам Акылбека Жапарова, свободное передвижение трудящихся становится приоритетным вопросом.

Он отметил необходимость создания механизмов, которые обеспечат безопасность и законность трудовой миграции.

«Считаю необходимым объединить усилия по совместной работе по выработке механизмов избирательности проверок личности для того, чтобы трудовая миграция была безопасной, упорядоченной и легальной, а честные и законопослушные трудящиеся не страдали от несправедливости, предвзятого отношения и дискриминации», — подчеркнул глава кабмина.

На заседании также обсудили вопросы расширения сотрудничества между странами СНГ в экономической и социальной сферах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314028/
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
В Петербурге в словесной перепалке кыргызстанца ранили ножом, он в реанимации
Сбор данных о фактах русофобии и правонарушениях мигрантами инициирует ЛДПР
Более 20 колоний посетили работники МИД, где отбывают наказание кыргызстанцы
Узбекский политик призвал страны Центральной Азии ввести визовый режим с Россией
В Жогорку Кенеше требуют рассмотреть ответственность главы кабмина
Акылбек Жапаров Москвага иш сапары менен барат
Акылбек Жапаров выиграл бутылку вина у главного экономиста Всемирного банка
Владимир Путин прокомментировал ситуацию с миграцией в России
Аналитики составили портрет среднестатистического трудового мигранта в 2024 году
О кыргызстанце, работающем рентгенологом в Марий Эл, рассказал Минздрав России
Популярные новости
В&nbsp;МВД Кыргызстана решили бороться с&nbsp;ОПГ превентивными методами В МВД Кыргызстана решили бороться с ОПГ превентивными методами
Президент Садыр Жапаров посетил обновленную войсковую часть в&nbsp;городе Караколе Президент Садыр Жапаров посетил обновленную войсковую часть в городе Караколе
Владимир Путин прокомментировал ситуацию с&nbsp;миграцией в&nbsp;России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с миграцией в России
Депутат ЖК&nbsp;просит разрешить дааватчи обходить дома для привлечения в&nbsp;ислам Депутат ЖК просит разрешить дааватчи обходить дома для привлечения в ислам
Бизнес
&laquo;РЦА Ливинг&raquo; инвестирует в&nbsp;современный и&nbsp;масштабный жилой комплекс в&nbsp;Кыргызстане «РЦА Ливинг» инвестирует в современный и масштабный жилой комплекс в Кыргызстане
&laquo;Бакай Банк&raquo; признан лидером в&nbsp;трех номинациях премии Visa 2024 года «Бакай Банк» признан лидером в трех номинациях премии Visa 2024 года
А&nbsp;что, так можно было? Топ-10 полезных гаджетов для дома А что, так можно было? Топ-10 полезных гаджетов для дома
&laquo;Бакай Банк&raquo; первым в&nbsp;Кыргызстане запускает платежные стикеры для Visa Gold «Бакай Банк» первым в Кыргызстане запускает платежные стикеры для Visa Gold
12 декабря, четверг
20:15
Акылбек Жапаров: Трудовые мигранты не должны страдать от несправедливости Акылбек Жапаров: Трудовые мигранты не должны страдать о...
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:33
Борьбу с терроризмом в Центральной Азии обсудили МИД Кыргызстана и России
19:18
Садыр Жапаров выступил против обязательного техосмотра автомобилей
19:16
Ключи от новой жизни: Камчыбек Ташиев помог нуждающейся семье с жильем