Акылбек Жапаров: Трудовые мигранты не должны страдать от несправедливости

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров выступил за активизацию сотрудничества в сфере трудовой миграции и актуализацию нормативно-правовой базы в этом направлении. Об этом он заявил на заседании Совета глав правительств СНГ, которое прошло в Москве.

По словам Акылбека Жапарова, свободное передвижение трудящихся становится приоритетным вопросом.

Он отметил необходимость создания механизмов, которые обеспечат безопасность и законность трудовой миграции.

«Считаю необходимым объединить усилия по совместной работе по выработке механизмов избирательности проверок личности для того, чтобы трудовая миграция была безопасной, упорядоченной и легальной, а честные и законопослушные трудящиеся не страдали от несправедливости, предвзятого отношения и дискриминации», — подчеркнул глава кабмина.

На заседании также обсудили вопросы расширения сотрудничества между странами СНГ в экономической и социальной сферах.