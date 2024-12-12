Ключи от новой жизни: Камчыбек Ташиев помог нуждающейся семье с жильем

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня, 12 декабря, вручил ключи от двухкомнатной квартиры семье, находящейся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
До этого семья уже обращалась за помощью по вопросу предоставления жилья, но безрезультатно. На этот раз их просьба услышана. Камчыбек Ташиев вручил семье ключи от квартиры и пожелал им благополучия.
«В свою очередь Н.Жудумушова и ее родственники выразили благодарность председателю ГКНБ за оказанные поддержку и помощь в решении жилищного вопроса», — говорится в релизе.