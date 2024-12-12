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Власть

Ключи от новой жизни: Камчыбек Ташиев помог нуждающейся семье с жильем

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня, 12 декабря, вручил ключи от двухкомнатной квартиры семье, находящейся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Ранее, 28 октября, гражданка Н.Жудумушова, 1989 года рождения, обратилась за помощью к Камчыбеку Ташиеву. Она рассказала, что после смерти родителей в 2007 и 2012 годах самостоятельно воспитывает троих родных сестер и брата. Единственный брат 2002 года рождения является инвалидом I группы и незрячим. Женщина не имеет постоянной работы и собственного жилья. В настоящее время она работает посудомойщицей, едва справляясь с повседневными расходами и затратами на лечение брата.

До этого семья уже обращалась за помощью по вопросу предоставления жилья, но безрезультатно. На этот раз их просьба услышана. Камчыбек Ташиев вручил семье ключи от квартиры и пожелал им благополучия.

«В свою очередь Н.Жудумушова и ее родственники выразили благодарность председателю ГКНБ за оказанные поддержку и помощь в решении жилищного вопроса», — говорится в релизе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314027/
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