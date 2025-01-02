Жогорку Кенеш по восточному гороскопу. Кому из депутатов светит удача в год Змеи

По восточному гороскопу символ 2025 года — змея. Мы собрали информацию о том, кто из депутатов Жогорку Кенеша родился под этим знаком, а также вспомнили и знаки зодиаков всех остальных нардепов. Ведь то, в год какого животного родился человек, может кое-что о нем рассказать.

Год Змеи

Астрологи утверждают, что змея — мудрое и расчетливое создание, и те, кто родился в год Змеи, обладают этими качествами.

Змей в парламенте 10 процентов — девять депутатов.

В год Змеи родились:

1965 — Гуля Кожокулова и Айсара Абдибаева;

1977 — Жумабек Салымбеков, Чингиз Айдарбеков, Бактыбек Чойбеков, Алтынбек Кылычбаев, спикер Нурланбек Шакиев и вице-спикер Джамиля Исаева;

1989 — Айгуль Айдарова.

Год Лошади

Если верить астрологам, родившиеся в год Лошади — добрые и талантливые люди с тонким чувством юмора.

В год Лошади родились:

1966 — Эльмурза Сатыбалдиев, Таалайбек Масабиров, Аккулу Бердиев и Азизбек Турсунбаев;

1978 — Эльвира Сурабалдиева, Улан Примов, Айбек Алтынбеков и Арсланбек Эгембердиев;

1990 — Жылдыз Таалайбек кызы.

Год Овцы

Родившиеся в год Овцы обладают мягкой силой, которая привлекает людей на их сторону. И у них безупречная репутация, говорят астрологи.

Действительно, депутаты, родившиеся в год Овцы, не «светились» в позорных скандалах. Кроме одного. Напомним, не так давно нардеп Чынгыз Ажибаев подрался с охранником одного из торговых центров Бишкека, а потом заявил, что тот на него напал, хотя камеры видеонаблюдения зафиксировали обратное.

В год Овцы родились:

1955 — Шарапаткан Мажитова;

1967 — Камила Талиева, Аманкан Кенжебаев, Кундузбек Сулайманов и Марат Мураталиев;

1979 — Мурадил Сыдыков, Миргул Темирбаева;

1991 — Нилуфар Алимжанова, Аида Исатбек кызы и Чынгыз Ажибаев.

Год Обезьяны

Родившимся в год Обезьяны присущи новаторство, остроумие и трудолюбие, как утверждают астрологи.

1968 — Суйунбек Омурзаков, Винера Раимбачаева, Саидбек Зулпуев, Лейла Лурова и Женишбек Токторбаев;

1980 — Айбек Маткеримов.

В год Обезьяны родились:

Год Петуха

В год Петуха, по мнению астрологов, рождаются проницательные, творческие, дотошные, общительные и умные люди.

1957 — Арсланбек Малиев;

1969 — Чолпон Султанбекова;

1981 — Эльдар Абакиров, Марлен Маматалиев и Замирбек Мамасадыков;

1993 — Бактыяр Калпаев.

В год Петуха родились:

Год Собаки

В год Собаки рождаются умные, справедливые, трудолюбивые, надежные люди. По мнению астрологов, люди, рожденные в этот год, выбирают спокойную жизнь.

1958 — Надира Нарматова и Султанбай Айжигитов;

1970 — Бактыбек Сыдыков, Нурланбек Азыгалиев, Жылдыз Садырбаева и Жалолидин Нурбаев;

1982 — Карим Ханджеза.

В год Собаки родились:

Год Кабана

В год Кабана, как считается, рождаются заботливые и щедрые люди.

1971 — Таалайбек Сарыбашов и Медербек Саккараев;

1983 — Дастан Бекешев;

1995 — Илимбек Кубанычбеков.

В год Кабана родились:

Год Крысы

Крыса — сообразительное существо, которое приспосабливается к любым обстоятельствам. Люди, рожденные под первым знаком восточного гороскопа, обладают качествами личности, схожими со своим астрологическим тотемом.

1960 — Исхак Масалиев;

1972 — Балбак Тулобаев, Данияр Толонов, Гулшаркан Култаева и Акылбек Тумонбаев;

1984 — Кубанычбек Самаков, Мирлан Самыйкожо, Алишер Козуев, Бахридин Шабазов и Улан Бакасов.

В год Крысы родились:

Год Быка

Родившиеся в год Быка упрямы, но миролюбивы, считают астрологи. Еще они консервативны, доверчивы.

1973 — Динара Ашимова, Алишер Эрбаев и Нурбек Сыдыгалиев;

1985 — Эльдар Сулайманов, Эрнис Айдаралиев, Жаныбек Кыдыкбаев и Айжигит Тыналиев.

В год Быка родились:

Год Тигра

Родившиеся в год Тигра считаются сильными, храбрыми, как их тотемное животное. Еще они упрямы и не боятся принимать вызовы.

1974 — Эмиль Токтошев, Ырысбек Атажанов, Русланбек Жакышов и Бекмурза Эргешов;

1986 — Жанарбек Акаев, Медербек Алиев, Бакыт Тентишев и Эрулан Кокулов.

В год Тигра родились:

Год Кролика

По мнению астрологов, кролик — воплощение адекватности и здравых советов.

1963 — Акбокон Таштанбеков и Улугбек Ормонов;

1975 — Нурбек Алимбеков.

В год Кролика родились:

Год Дракона

Люди, родившиеся в год Дракона, имеют огромную жизненную силу. Они прямолинейны, энергичны, уверены в себе и амбициозны.

1964 — Гулкан Молдобекова;

1976 — Сеидбек Атамбаев, Дастанбек Джумабеков, Шаирбек Ташиев, Талант Мамытов, Равшанбек Рысбаев и Рустамбек Советбек уулу;

1988 — Айсулуу Мамашова, Бактыбек Марипов и Азамат Исраилов.

Парламентские Драконы: