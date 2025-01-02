Жогорку Кенеш по восточному гороскопу. Кому из депутатов светит удача в год Змеи

По восточному гороскопу символ 2025 года — змея. Мы собрали информацию о том, кто из депутатов Жогорку Кенеша родился под этим знаком, а также вспомнили и знаки зодиаков всех остальных нардепов. Ведь то, в год какого животного родился человек, может кое-что о нем рассказать.
Год ЗмеиАстрологи утверждают, что змея — мудрое и расчетливое создание, и те, кто родился в год Змеи, обладают этими качествами.
В год Змеи родились:
- 1965 — Гуля Кожокулова и Айсара Абдибаева;
- 1977 — Жумабек Салымбеков, Чингиз Айдарбеков, Бактыбек Чойбеков, Алтынбек Кылычбаев, спикер Нурланбек Шакиев и вице-спикер Джамиля Исаева;
- 1989 — Айгуль Айдарова.
Год ЛошадиЕсли верить астрологам, родившиеся в год Лошади — добрые и талантливые люди с тонким чувством юмора.
В год Лошади родились:
- 1966 — Эльмурза Сатыбалдиев, Таалайбек Масабиров, Аккулу Бердиев и Азизбек Турсунбаев;
- 1978 — Эльвира Сурабалдиева, Улан Примов, Айбек Алтынбеков и Арсланбек Эгембердиев;
- 1990 — Жылдыз Таалайбек кызы.
Год ОвцыРодившиеся в год Овцы обладают мягкой силой, которая привлекает людей на их сторону. И у них безупречная репутация, говорят астрологи.
Действительно, депутаты, родившиеся в год Овцы, не «светились» в позорных скандалах. Кроме одного. Напомним, не так давно нардеп Чынгыз Ажибаев подрался с охранником одного из торговых центров Бишкека, а потом заявил, что тот на него напал, хотя камеры видеонаблюдения зафиксировали обратное.
В год Овцы родились:
- 1955 — Шарапаткан Мажитова;
- 1967 — Камила Талиева, Аманкан Кенжебаев, Кундузбек Сулайманов и Марат Мураталиев;
- 1979 — Мурадил Сыдыков, Миргул Темирбаева;
- 1991 — Нилуфар Алимжанова, Аида Исатбек кызы и Чынгыз Ажибаев.
Год ОбезьяныРодившимся в год Обезьяны присущи новаторство, остроумие и трудолюбие, как утверждают астрологи.
- 1968 — Суйунбек Омурзаков, Винера Раимбачаева, Саидбек Зулпуев, Лейла Лурова и Женишбек Токторбаев;
- 1980 — Айбек Маткеримов.
Год Петуха
В год Петуха, по мнению астрологов, рождаются проницательные, творческие, дотошные, общительные и умные люди.
- 1957 — Арсланбек Малиев;
- 1969 — Чолпон Султанбекова;
- 1981 — Эльдар Абакиров, Марлен Маматалиев и Замирбек Мамасадыков;
- 1993 — Бактыяр Калпаев.
Год СобакиВ год Собаки рождаются умные, справедливые, трудолюбивые, надежные люди. По мнению астрологов, люди, рожденные в этот год, выбирают спокойную жизнь.
- 1958 — Надира Нарматова и Султанбай Айжигитов;
- 1970 — Бактыбек Сыдыков, Нурланбек Азыгалиев, Жылдыз Садырбаева и Жалолидин Нурбаев;
- 1982 — Карим Ханджеза.
Год КабанаВ год Кабана, как считается, рождаются заботливые и щедрые люди.
- 1971 — Таалайбек Сарыбашов и Медербек Саккараев;
- 1983 — Дастан Бекешев;
- 1995 — Илимбек Кубанычбеков.
Год КрысыКрыса — сообразительное существо, которое приспосабливается к любым обстоятельствам. Люди, рожденные под первым знаком восточного гороскопа, обладают качествами личности, схожими со своим астрологическим тотемом.
- 1960 — Исхак Масалиев;
- 1972 — Балбак Тулобаев, Данияр Толонов, Гулшаркан Култаева и Акылбек Тумонбаев;
- 1984 — Кубанычбек Самаков, Мирлан Самыйкожо, Алишер Козуев, Бахридин Шабазов и Улан Бакасов.
Год БыкаРодившиеся в год Быка упрямы, но миролюбивы, считают астрологи. Еще они консервативны, доверчивы.
- 1973 — Динара Ашимова, Алишер Эрбаев и Нурбек Сыдыгалиев;
- 1985 — Эльдар Сулайманов, Эрнис Айдаралиев, Жаныбек Кыдыкбаев и Айжигит Тыналиев.
Год ТиграРодившиеся в год Тигра считаются сильными, храбрыми, как их тотемное животное. Еще они упрямы и не боятся принимать вызовы.
- 1974 — Эмиль Токтошев, Ырысбек Атажанов, Русланбек Жакышов и Бекмурза Эргешов;
- 1986 — Жанарбек Акаев, Медербек Алиев, Бакыт Тентишев и Эрулан Кокулов.
Год КроликаПо мнению астрологов, кролик — воплощение адекватности и здравых советов.
- 1963 — Акбокон Таштанбеков и Улугбек Ормонов;
- 1975 — Нурбек Алимбеков.
Год ДраконаЛюди, родившиеся в год Дракона, имеют огромную жизненную силу. Они прямолинейны, энергичны, уверены в себе и амбициозны.
- 1964 — Гулкан Молдобекова;
- 1976 — Сеидбек Атамбаев, Дастанбек Джумабеков, Шаирбек Ташиев, Талант Мамытов, Равшанбек Рысбаев и Рустамбек Советбек уулу;
- 1988 — Айсулуу Мамашова, Бактыбек Марипов и Азамат Исраилов.