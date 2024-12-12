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Власть

Строить мечети в Кыргызстане будут только с согласования с госорганами

Отныне строительство мечетей будет заранее согласовываться с госорганами. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил директор Госкомиссии по делам религии Азамат Юсупов.

Он отметил, что по результатам мониторинга выявлено более 1 тысячи религиозных учреждений, которые ведут свою деятельность незаконно. Из них зарегистрированы около 800, а 120 мечетей остаются без регистрации.

«Раньше сначала строили мечеть, потом ее регистрировали. Теперь же такое строительство нужно согласовать с госорганами. Мы определяем, есть ли надобность в мечети или нет. И тогда стройка будет вестись законно», — сказал Азамат Юсупов.

Отметим, депутаты рассматривают законопроект «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Структура документа состоит из 6 глав, 40 статей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313961/
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