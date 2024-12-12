Исхак Масалиев призвал не заставлять пожилых осваивать цифровые технологии

На заседании Жогорку Кенеша Исхак Масалиев заявил, что не может перейти на электронный документооборот из-за возраста.

Он отметил, что 30-40 процентов населения страны — это бабушки и дедушки, как и он, и призвал руководство Минцифры не обязывать их осваивать цифровые технологии.

«Они не понимают работу компьютера. Например, в парламенте говорят, что впредь не будут принимать бумажные документы, но я не буду сдавать их в электронном виде. Я не смогу научиться. Терпите. 5-10 лет осталось, молодежи будет легче. Учитывайте это», — сказал Исхак Масалиев.

На заседании депутаты обсуждают проект Цифрового кодекса Кыргызской Республики.