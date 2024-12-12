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Власть

В Бишкеке строят шестиэтажное здание для архивной службы

В Бишкеке строят шестиэтажное здание для архивной службы. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила председатель ведомства Мария Алыбаева.

Она отметила, что 2024 год был плодотворным на новые здания. Всего по республике строят шесть объектов для хранения архивных документов. Два из них уже завершены и сданы в эксплуатацию.

В частности, в ноябре в Таласской области состоялось открытие двух новых зданий: Таласского городского государственного архива и Бакай-Атинского районного госархива. 

Глава Минцифры Нурия Кутнаева добавила, что по поручению главы кабмина в 2025 году ведомство закупит сканеры для архивной службы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313949/
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