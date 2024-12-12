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Власть

Депутат ЖК просит разрешить дааватчи обходить дома для привлечения в ислам

Депутат Жалолидин Нурбаев просит оставить в законопроекте норму, разрешающую обход домов для привлечения в ислам. Об этом он сообщил на заседании Жогорку Кенеша.

Нардеп отметил, что обсуждаемый в парламенте законопроект «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» вводит запрет на подомовой (поквартирный) обход с целью распространения или навязывания религии.

«Дааватчи (человека, который приглашает в исламскую веру, можно ассоциировать с миссионером) даже не заходят в дом. Они просто стучатся в дверь, приглашают в мечеть и призывают только к хорошему. В этом нет ничего плохого. Если мы запретим это, то не знаю, какими будут наши дети через 10-15 лет», — сказал Жалолидин Нурбаев.

Нардеп также отметил, что дааватчи помогут бороться с коррупцией. По его мнению, арестами, запугиванием взяточничество не остановить, необходимо поработать с сердцами людей и призвать их к вере. 

Жалолидин Нурбаев подчеркнул, что, помимо этого, у законопроекта есть много недостатков, поэтому его нужно отозвать для доработки.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/313935/
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