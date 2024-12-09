Депутаты одобрили запрет на обход домов для навязывания религии

Парламентский комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции в первом чтении одобрил законопроект «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Документ депутатам представил глава Государственной комиссии по делам религии Азамат Юсупов. Структура законопроекта состоит из 6 глав, 40 статей.

Проектом закона предлагается урегулировать процесс получения зарубежного религиозного образования.

«Для предупреждения и недопущения влияния деструктивного религиозного обучения за рубежом, а также ведения статистики лица, желающие получить зарубежное религиозное образование, должны согласовать свой выезд с ГКДР и Центральным органом управления религиозной организации. При этом в случае отсутствия указанного действия документ, подтверждающий об окончании религиозного обучения, будет считаться недействительным на территории Кыргызской Республики», — отметил Азамат Юсупов.

По его словам, на сегодня количество религиозных объектов и организаций на территории Кыргызской Республики превышает 4 тысячи 200.

Строительство религиозных объектов велось хаотично в связи с отсутствием нормативных правовых актов. В этой связи законопроектом предлагается запретить строительство религиозных объектов на частных территориях, приусадебных участках и домовладениях граждан, а также предусмотреть отдельным нормативным правовым актом кабинета министров особенности порядка строительства, реконструкции, перепрофилирования объектов религиозного назначения.

Новеллой законопроекта является правовое регулирование учетной регистрации объектов религиозного назначения, учетная регистрация (перерегистрация) религиозных благотворительных фондов и введение понятия центральных органов управления религиозных организаций путем введения отдельных статей.

Предлагается также запретить подомовой (поквартирный) обход жилых и нежилых помещений за исключением объектов религиозного назначения представителями религиозных организаций с целью распространения или навязывания религии.

Вопрос обхода по домам согласован с представителями традиционных религиозных конфессий в Кыргызстане (Духовное управление мусульман Кыргызстана, Русская православная церковь).

Представители этих конфессий полностью поддержали данное решение, также Совет улемов представил документ, в котором говорится что совершение обхода по домам не является обязательным в исламе.