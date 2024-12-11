В КР предложили запретить коррупционерам пожизненно занимать госдолжности

В Жогорку Кенеше представлен законопроект, предусматривающий пожизненный запрет на занятие высших государственных должностей для лиц, осужденных за коррупционные преступления. Документ разработал депутат Женишбек Токторбаев и направлен на усиление борьбы с коррупцией в государственных и муниципальных органах.

Согласно проекту, граждане, имеющие коррупционную судимость, не смогут занимать должности президента, депутата парламента или члена кабинета министров, независимо от того, погашена их судимость или нет.

Инициатор отмечает, что, несмотря на уже принятые меры, уровень коррупции в государственных органах остается высоким. Введение пожизненного запрета призвано очистить госаппарат от недобросовестных чиновников и предотвратить их дальнейшую коррупционную деятельность.

Законопроект предлагает внести изменения в конституционные законы «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» и «О кабинете министров».