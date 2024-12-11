Human Rights Watch призывает власти Кыргызстана отстаивать права человека

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает власти Кыргызстана начать отстаивать основные права и свободы человека. Заявление приурочено к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря.

В организации считают, что в КР было мало поводов для празднования этой даты.

Human Rights Watch выражает обеспокоенность арестом трех членов партии «Социал-демократы». Правозащитники полагают, что таким образом подавляется инакомыслие.

В организации напомнили о принятии закона об иноагентах, давлении на СМИ, ликвидации Kloop Media и обвинительных приговорах некоторым журналистам.

В Human Rights Watch отмечают, что смена курса была бы «действительно достойна празднования».

Напомним, вчера президент страны направил кыргызстанцам обращение в связи с Международным днем прав человека.

«Наши достижения в области защиты прав человека подтверждаются присоединением к ключевым международным договорам в данной сфере, регулярным предоставлением отчетов о выполнении обязательств на международных платформах, а также избранием Кыргызстана членом Совета ООН по правам человека», — подчеркивалось в тексте.