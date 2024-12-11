Узбекский политик призвал страны Центральной Азии ввести визовый режим с Россией

Лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров призвал страны Центральной Азии ввести визовый режим с Россией. Узбекский политики заявил о необходимости поддержки инициативы некоторых российских политиков по введению визового режима между Россией и странами региона, а также ужесточения требований для узбекских мигрантов, отправляющихся на работу в РФ.

Фото СМИ. Алишер Кадыров призвал страны Центральной Азии ввести визовый режим с Россией

По его словам, такой шаг особенно важен на фоне ожидаемой нестабильности в России, которая может привести к значительному увеличению числа релокантов, приезжающих в Узбекистан.

Свое заявление он сделал в ответ на новость о разработке в России «Кодекса мигранта» — обязательного набора правил поведения для иностранных граждан.

«Мы признаем, что наши сограждане, отправляющиеся за границу в поисках работы, должны хорошо знать местный язык, культуру, законы и специфику своей деятельности. Таким образом, мы поможем тем нашим гражданам, которые не могут отстоять свои права, соглашаются на дискриминацию со стороны местных ксенофобов, а главное, безответственно продают свою жизнь, создавая серьезную социальную, политическую и экономическую нагрузку на Узбекистан», — сказал Алишер Кадыров.

По его мнению, такие меры позволят не только защитить интересы мигрантов, но и снизить риски для самого Узбекистана.

Отметим, в Госдуме рассматривают сразу несколько законопроектов, касающихся корректировки миграционной политики. Если их примут, то к концу года в России будет действовать 13 законов по борьбе с нелегальной миграцией.