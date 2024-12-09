Депутат просит предотвращать болезни вместо того, чтобы платить пособия

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Дастан Бекешев попросил кабмин предотвращать заболевания вместо того, чтобы всю жизнь потом платить пособия по инвалидности.

По его словам, в Кыргызстане оборудование по ретинопатии есть в единственном экземпляре. Крайне необходимо их закупить хотя бы для Чуйской и Ошской областей, отметил нардеп. Для этого потребуется 10 миллионов сомов.

«На 10 миллионов мы могли бы купить оборудование для двух больниц, чтобы дети не становились незрячими. Не лучше ли сейчас выделить 10 миллионов, чем потом им всю жизнь платить пособия?» — обратился депутат к министру финансов Алмазу Бакетаеву.