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Власть

Число жителей Бишкека увеличивается, нужно строить новые ЦСМ — депутат

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Дастан Бекешев отметил, что выделяются деньги Национальному госпиталю и другим крупным учреждениям здравоохранения, но не строятся поликлиники и центры семейной медицины.

Между тем из-за внутренней миграции в Бишкеке становится все больше жителей, из-за чего поликлиники переполнены и в них огромные очереди.

«А после административно-территориальной реформы в Бишкеке стало на 140 тысяч жителей больше. Поэтому нужно строить ЦСМ. Я даже знаю, где можно его построить. Но, к сожалению, на это денег из бюджета не выделено. Надеюсь, Минздрав подаст в Минфин заявку», — сказал парламентарий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313611/
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