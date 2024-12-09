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Власть

Спортсмены с инвалидностью просят обещанных финансовых поощрений за победы

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Эльвира Сурабалдиева рассказала, что встретила в аэропорту спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, которые ей рассказали, что прежде, чем отправиться на паралимпийские игры в 2022 году, встречались с президентом.

«Тогда, по их словам, им было сказано, что их приравняют к другим спортсменам и будет выдан призовой фонд. Они привезли с Олимпиады одну золотую, пять серебряных и две бронзовые медали. Сейчас эти ребята и их тренеры просят поддержки, хотя бы для мотивации. Им труднее, чем остальным. Они принесли победу. И их не встречают, как других спортсменов, и финансово не так поощряют. Но если эти слова были сказаны, то нужно исполнять», — сказала Сурабалдиева.

Она обратилась к министру культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбеку Максутову с просьбой решить этот вопрос.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/313604/
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