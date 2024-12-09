В том, что в новых садиках нет штатных единиц, виноваты МСУ и Минобразования

В одном из сел Иссык-Кульской области благотворительный фонд построил детский сад, но он не работает из-за того, что в нем нет сотрудников. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике заявил депутат Марлен Маматалиев.

Он спросил министра финансов Алмаза Бакетаева, когда рассмотрят вопрос штатных единиц в новых детских садах.

Алмаз Бакетаев ответил, что в бюджет 2025 года включен целевой трансферт. Из выделяемых 400 миллионов сомов 200 уйдет на действующие детсады.

Он добавил, что таких проблем бы не возникло, если бы айыл окмоту и Минобразования четко сработали в свое время. «Если в Минфин поступает заявка, мы ее рассматриваем», — ответил министр.