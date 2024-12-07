Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О тишине». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон инициирован в целях охраны здоровья граждан от вредного воздействия звукового давления и шума, превышающего допустимые уровни. Автор законопроекта — депутат Дастан Бекешев.

В документе определены периоды времени, в течение которых не допускается превышение установленных уровней звукового давления и шума:

— в будние дни — с 22.00 до 7.00;

— в выходные и праздничные дни — с 22.00 до 9.00.

Отметим, по действующему законодательству штрафовать за превышение шума в неположенное время должен департамент профилактики здоровья государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Однако его сотрудники работают только днем и у них нет приборов для измерения шума. Поэтому нарушителей невозможно привлечь к ответственности.

После вступления в силу закона право штрафовать за шум, превышающий допустимый уровень, будет у милиции. Законопроект также обязывает районные отделения милиции закупить приборы по измерению шума и звукового давления.