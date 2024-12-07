Садыр Жапаров дал интервью турецкому телеканалу о помощи Кыргызстана Афганистану

Президент Кыргызстана дал интервью международному турецкому телеканалу TRT AVAZ, ответив на вопросы о ситуации в Афганистане и какую работу проводит КР для привлечения внимания мировой общественности к проблемам и трудностям в этой стране.

По словам Садыра Жапарова, афганский народ на протяжении многих лет страдает и испытывает трудности от войны и ее последствий. Хотя у нас нет прямой границы с Афганистаном, она соприкасается с нашим соседним государством. Поэтому ухудшение ситуации там в какой-то степени беспокоит и нас.

«Как вы сами знаете, в 2021 году к власти в Афганистане пришли лидеры движения «Талибан». Они продолжают управлять страной по сей день.

Хотим мы этого или нет, факт остается неизменным — государством управляют талибы. Это невозможно отрицать. Ряд стран, включая Кыргызстан, исключил «Талибан» из списка запрещенных организаций.

Спустя недолгое время после прихода талибов к власти мы установили с ними контакт с целью оказания помощи афганскому народу. Мы несколько раз отправляли гуманитарную помощь... Дальнейшее обострение ситуации в Афганистане может оказать негативное влияние на наш регион. Поэтому мы не скрываем, что сотрудничаем с нынешним правительством Афганистана. Мы оказываем помощь, насколько это в наших силах. Конечно, этого недостаточно», — сказал глава государства.

Он напомнил, что, когда талибы пришли к власти летом 2021-го, активы Центрального банка Афганистана на сумму $9,4 миллиарда, находившиеся за рубежом, заморожены западными государствами. Из них около $7 миллиардов находится в США.

«Я считаю, что эти средства необходимо вернуть как можно скорее для улучшения ситуации в Афганистане и благосостояния афганского народа. Например, эти средства могли бы помочь нынешнему правительству Афганистана не только восстановить свою инфраструктуру, но и через местные банки предоставить доступные кредиты гражданам, развивать сельское хозяйство и создавать возможности для улучшения жизни граждан, живущих в бедности. Сейчас большая часть народа Афганистана находится под угрозой голода», — пояснил Садыр Жапаров.

Он призвал лидеров европейских стран и руководство США признать нынешнее правительство Афганистана и вернуть замороженные средства ради будущего афганского народа.

Глава КР также отметил, что, если будет оказана техническая помощь, Кыргызстан готов обучать афганских студентов по различным специальностям на базе вузов страны. Он считает, что власти Афганистана согласятся на реализацию такого предложения.

«Конечно, согласятся. Ведь речь идет о развитии их государства, о том, чтобы их народ жил лучше. Как они могут быть против? Думаю, они прекрасно понимают, что, если не будут заботиться о своем народе, долго у власти не продержатся. К тому же в исламе особое внимание уделяется образованию и правам женщин. Ислам дал угнетенным надежду, а женщинам — уважение и права. Коран призывает к доброму отношению к женщинам: «Обращайтесь с женами наилучшим образом. Если вы не любите их, то проявите терпение. Аллах может сделать так, что в том, что вам не нравится, окажется много блага».

Знание занимает огромное место в исламе. Чтобы различать добро и зло, дозволенное и запретное, все мы обязаны учиться», — добавил Садыр Жапаров.