Новое пособие для семей: поддержка третьего и каждого последующего ребенка

Президент Садыр Жапаров подписал закон, предусматривающий изменения в систему государственных пособий.

Согласно изменениям, ежемесячное госпособие будет назначаться семьям, проживающим в высокогорных, труднодоступных и приграничных районах с особым статусом, с рождения третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими трех лет. Новый вид поддержки будет предоставляться независимо от социально-экономического положения семей.

Размер, порядок назначения и выплаты пособия утвердит кабинет министров КР.

Документ был принят Жогорку Кенешем 24 октября 2024 года и вступит в силу с 1 января 2026-го.