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Власть

Ни одного судью или прокурора не смогли посадить за коррупцию — Камчыбек Ташиев

На заседании Жогорку Кенеша глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал о коррупции в медицинской сфере.

По его словам, недавно спецслужбы задержали пятерых медиков.

«Нас просили освободить их, так как им нужно проводить операции. Нужно принять жесткое, но справедливое решение. Я уже пятый год борюсь с коррупцией и честно скажу, устаю. Задерживаешь коррупционера, он выплачивает определенную сумму по решению суда и все. Ни одного человека из судебной системы, прокуратуры или правоохранительных органов мы не смогли посадить на реальный срок», — сказал Камчыбек Ташиев.

Отметим, сегодня глава ГКНБ презентовал депутатам в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере противодействия коррупции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313189/
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