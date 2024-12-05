На заседании Жогорку Кенеша глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал о коррупции в медицинской сфере.

По его словам, недавно спецслужбы задержали пятерых медиков.

«Нас просили освободить их, так как им нужно проводить операции. Нужно принять жесткое, но справедливое решение. Я уже пятый год борюсь с коррупцией и честно скажу, устаю. Задерживаешь коррупционера, он выплачивает определенную сумму по решению суда и все. Ни одного человека из судебной системы, прокуратуры или правоохранительных органов мы не смогли посадить на реальный срок», — сказал Камчыбек Ташиев.

Отметим, сегодня глава ГКНБ презентовал депутатам в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере противодействия коррупции.