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Власть

Сейчас коррупционеры отделываются штрафом, но это изменится — Камчыбек Ташиев

У коррупционеров до 1 января 2025 года есть время отделаться штрафами. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

На заседании он презентовал депутатам проект о внесении поправок в законодательные акты в сфере противодействия коррупции. Документ предусматривает исключение штрафных санкций за взяточничество и заключение под стражу не меньше половины минимального срока лишения свободы при заключении соглашения о признании вины и полного возмещения материального ущерба.

Депутат Дастан Бекешев спросил, что делать если госслужащий уже заполнил специальную декларацию в рамках добровольной легализации и амнистии активов, но потом выяснится, что чиновник был коррупционером.

«Украл деньги. А мы написали соглашение, что он освобождается от ответственности», — сказал Дастан Бекешев.

На что Камчыбек Ташиев ответил, что у коррупционеров есть время до 1 января 2025 года.

«Предлагаемый нами сейчас законопроект еще не принят. Очень надеюсь, что мы его примем в срочном порядке в первом, во втором и третьем чтениях. Президент его подпишет, и закон будет работать уже с 1 января. До этого срока могу сказать, что у коррупционеров еще есть время совершить преступления и пока могут, оплатив штраф, остаться на свободе. Но это изменится, с вступлением закона в силу они начнут получать реальные сроки», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что на сегодня по делам о коррупции 80 процентов фигурантов отделались штрафами и всего 13 процентов осудили. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/313186/
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