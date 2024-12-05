После убийства семьи в селе Жийделик в Баткене местные массово покинули дома

После убийства семьи в селе Жийделик на границе с Таджикистаном местные жители массово покинули свои дома, они просят помощи у властей Кыргызстана. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Султанбай Айжигитов.

Нардеп отметил, что в селе до приграничных столкновений 2021 и 2022 годов и пандемии проживали около 2 тысяч кыргызских семей. Сейчас же там осталось только 10-15 семей.

«Они остались без внимания, и на них оказывалось давление. Поэтому они были вынуждены сбежать из села. Сейчас в Жийделике осталось только 10-15 семей. Они не могут продать дома. Жители просят помощи у власти, чтобы им выделили участки в Чуйской области. Вы помните, что в 2023 году в этом селе семья была жестоко убита. Таджикская сторона не расследовала это дело и не выяснила, кто убил их. После этого все начали покидать село из-за страха», — сказал Султанбай Айжигитов.

Депутат попросил спикера Нурланбека Шакиева дать протокольное поручение и решить этот вопрос.