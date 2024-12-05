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Власть

Новое правительство Франции уходит в отставку, проработав меньше трех месяцев

Правительство Франции уходит в отставку. Парламент страны объявил вотум недоверия премьеру Мишелю Барнье. Он покинет свой пост, проработав самый короткий срок на посту премьер-министра в современной истории Франции — меньше трех месяцев.

Крайне правое «Национальное объединение» и левый альянс «Новый народный фронт» объединили свои силы, чтобы принять вотум недоверия после того, как Барнье попытался провести часть жесткого бюджета, направленного на сокращение огромного дефицита Франции с помощью конституционного маневра мимо голосования в парламенте.

В поддержку принятия вотума недоверия проголосовали 331 из 574 депутатов. Для принятия решения требовалось 289 голосов.

Завтра вечером Эммануэль Макрон выступит со специальным обращением к нации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313153/
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