Новое правительство Франции уходит в отставку, проработав меньше трех месяцев

Правительство Франции уходит в отставку. Парламент страны объявил вотум недоверия премьеру Мишелю Барнье. Он покинет свой пост, проработав самый короткий срок на посту премьер-министра в современной истории Франции — меньше трех месяцев.

Крайне правое «Национальное объединение» и левый альянс «Новый народный фронт» объединили свои силы, чтобы принять вотум недоверия после того, как Барнье попытался провести часть жесткого бюджета, направленного на сокращение огромного дефицита Франции с помощью конституционного маневра мимо голосования в парламенте.

В поддержку принятия вотума недоверия проголосовали 331 из 574 депутатов. Для принятия решения требовалось 289 голосов.

Завтра вечером Эммануэль Макрон выступит со специальным обращением к нации.