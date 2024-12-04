Садыр Жапаров принял участие в Инвестиционном диалоге Кыргызстана и Кореи

Садыр Жапаров сегодня, 4 декабря, в рамках официального визита в Южную Корею принял участие в Инвестиционном диалоге между странами, состоявшемся в Сеуле. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В своем выступлении Садыр Жапаров выразил искреннюю признательность Корейскому агентству по продвижению торговли и инвестиций, Министерству торговли, промышленности и энергетики, а также всем партнерам, внесшим вклад в организацию этого важного мероприятия. Он отметил, что это его первый визит в Корею, и подчеркнул значимость подобных встреч для создания прочных механизмов сотрудничества между деловыми кругами двух государств.

Президент сообщил о достигнутых результатах переговоров с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем, в ходе которых стороны установили всеобъемлющее партнерство и наметили планы по укреплению двустороннего взаимодействия.

Садыр Жапаров подробно рассказал о проводимых в Кыргызстане реформах, направленных на модернизацию государственного управления, создание благоприятного инвестиционного климата и цифровизацию. Он подчеркнул, что экономические реформы уже принесли ощутимые результаты: за последние три года рост ВВП страны составил в среднем 9 процентов ежегодно, а в 2024-м — 9,6 процента. Государственный бюджет увеличился почти втрое, а показатели ВВП на душу населения удвоились.

Глава государства также акцентировал внимание на крупных инвестиционных проектах, реализуемых в КР, таких как возведение Камбаратинской ГЭС-1, запуск малых и средних гидроэлектростанций, а также строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Он пригласил корейские компании участвовать в этих стратегических проектах, заметив, что внедрение корейских технологий откроет новые перспективы для двустороннего сотрудничества.

Садыр Жапаров обозначил, что для создания благоприятной инвестиционной среды в КР принят ряд законодательных мер, включая закон о защите прав частных предпринимателей и иностранных инвесторов. Он подчеркнул, что инвесторы имеют прямой доступ к руководству республики, и заверил, что в Кыргызстане формируется принципиально новый подход к ведению бизнеса.

В ходе мероприятия участникам представлены видеоролик и презентация, посвященные инвестиционным возможностям КР. Далее бизнесмены адресовали вопросы членам кыргызской делегации, после чего состоялась церемония обмена двусторонними документами.

В завершение форума Садыр Жапаров пригласил представителей корейского бизнеса посетить Кыргызстан, подчеркнув открытость страны для международного сотрудничества и новые возможности для инвесторов.