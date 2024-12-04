Глава Нацбанка Кыргызстана не знает о сбоях в работе банковских приложений

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев поинтересовался у председателя Национального банка Мелиса Тургунбаева, когда банки начнут наказывать за цифровую неустойчивость.

«Мы требуем, чтобы граждане переходили на безналичный расчет. Но как быть с банками, у которых постоянные сбои, люди не могут воспользоваться собственными деньгами? Наказания к таким учреждениям Нацбанк применять не хочет. А простых граждан хотят наказывать за то, что не переходят на безналичный расчет», — сказал Дастан Бекешев во время рассмотрения законопроекта, способствующего переходу населения на безналичные расчеты.

Депутат отметил, что граждане не могут часто оплатить в безналичной форме за проезд в общественном транспорте, так как не работают валидаторы, и не все государственные услуги можно оплатить безналом. Он предложил применять санкции к банкам, которые не дают людям возможности в любое время воспользоваться своими деньгами.

Мелис Тургунбаев ответил, что первый раз слышит о сбоях в банковских приложениях, и попросил нардепа назвать конкретный банк, чтобы он мог наказать его.

«Я очень удивлен вашими словами. Вы что, только проснулись? Весь Нацбанк знает о сбоях, и главный регулятор иногда даже распространяет сообщения об этом. Как это вы не знаете?» — возмутился Дастан Бекешев.