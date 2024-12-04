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Власть

Глава Верховного суда попросил уйти из системы нечестных служителей Фемиды

Глава Верховного суда Медербек Сатыев посетил Балыкчинский городской суд в Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

Выступая перед сотрудниками горсуда, Медербек Сатыев попросил по собственному желанию уйти из системы не чистых на руку судей.

«Судебная система будет впредь работать в интересах народа и государства. Оставьте старые взгляды в прошлом. Поменяйте свою идеологию. Пусть теперь у вас не будет мыслей разбогатеть после прихода на службу. Работайте те, кто намерен восстановить справедливость. Если вы не чисты на руку, не уверены в себе, то не мучайте родственников и детей, напишите заявление и уходите», — сказал он. 

Верховный судья также раскритиковал руководство горсуда за использование зала слушаний для детей в качестве комнаты ожидания. Он отметил, что зал предназначен для минимизации травматизации детей во время рассмотрения дел.

Медербек Сатыев также дал поручение облагородить двор суда и создать условия для участников процессов. Глава ВС КР заметил, что руководство суда не исполнило его поручения, которые он давал, будучи директором Судебного департамента.

«Неужели нельзя асфальтировать территорию суда? Создать парковку? Что вам мешает? Все стоит в таком же положении, в каком было при моем последнем визите. Какие условия создали для людей, которые пришли в суд и ожидают процесс? Они должны стоять на улице? Вам обязательно кто-то должен говорить? Самостоятельно не можете создать условия?» — возмутился Медербек Сатыев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313117/
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