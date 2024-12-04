Очистные сооружения и парки будут построены в Чолпон-Ате на средства АБР

Ратифицированы кредитное и грантовое соглашения между Кыргызстаном и АБР по финансированию проекта «Экологическое управление озером Иссык-Куль и устойчивое развитие туризма». Президент подписал соответствующий закон, принятый парламентом 13 ноября 2024 года.

В рамках документов АБР предоставляет финансовые средства для реализации проекта «Экологическое управление озером Иссык-Куль и устойчивое развитие туризма» на сумму $56 миллионов, из них $31 миллион составляют грантовые средства и $25 миллионов — кредитные средства.

Проектом планируется строительство канализационных очистных сооружений в Чолпон-Ате с суточным объемом очистки сточных вод 14,2 тысячи кубометров, более 150 километров системы канализации, 11 километров променада (пешеходной зоны и велодорожки), исторического музея и трех парков отдыха. Кроме того, будет улучшено состояние инфраструктуры объектов туризма в местности петроглифов в Чолпон-Ате.