Счетной палате Кыргызстана расширили список тех, кого она сможет проверять

Жогорку Кенеш в третьем чтении принял скандальный законопроект с поправками в Закон «О Счетной палате», которым предлагается дать право ведомству проверять «иные организации».

На заседаниях неоднократно против поправок выступал депутат Дастан Бекешев. Он выразил опасение, что формулировка «иные организации» может позволить Счетной палате проверять частников. Он требовал, чтобы вместо «иные организации» написали «другие организации, имеющие отношение к республиканскому бюджету». Это, по словам парламентария, даст право СП КР проверять федерации профсоюзов и другие организации, которые финансируют из республиканского бюджета. Однако к третьему чтению замечания депутата не учли.

Кроме того, «иные организации» Счетная палата, согласно законопроекту, должна была проверять по поручению президента и Жогорку Кенеша. Дастан Бекешев выступил и против этого. Он заявил, что в парламенте немало бизнесменов, они могут пользоваться этой нормой в личных целях, заставляя СП КР проверять фирмы конкурентов. Это предложение нардепа учли, и в окончательном варианте законопроекта, «иные организации» Счетная палата будет проверять только по поручению главы государства.

Также законопроект ужесточил требования к аудиторам и инспекторам СП КР. Если поправки вступят в силу, для работы аудитором потребуется минимальный стаж девять лет вместо семи, а государственным инспектором — семь лет вместо пяти.