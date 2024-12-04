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Власть

Гендерный вопрос. Спикер парламента предложил отменить квоты женщинам на выборах

На заседании Жогорку Кенеша во время рассмотрения проекта, которым предлагается законодательно закрепить понятие «женское предпринимательство», депутат Исхак Масалиев выступил против.

«Такого не должно быть. Если мы внесем понятие «женское предпринимательство», тогда нужно будет внести и «мужское предпринимательство». Поэтому я бы сказал авторам законопроекта: давайте сделаем следующий шаг и внесем еще понятия «пенсионное», «детское» или «студенческое» предпринимательство. Я считаю, что это понятие не должно делиться по гендеру. Может быть, для этого есть не известные мне причины, но, на мой взгляд, получается коряво», — сказал он.

Спикер Нурланбек Шакиев поддержал нардепа.

«Вы совершенно верно сказали. Такого не должно быть в предпринимательстве, мы должны быть равны. Мы говорим гендер, и мы всегда даем равные права женщинам, а когда приходит время выборов, гендер не работает. На выборах надо тоже пересмотреть вопрос квоты. А то везде они равны с нами, а на выборах вдруг становятся слабыми и просят квоты», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313080/
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