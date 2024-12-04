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Власть

Депутат Балбак Тулобаев против введения НДС для строительной отрасли

На заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев заявил, что кабинет министров обещал не вводить новые виды налогов, однако вносит в парламент подобные поправки. Он выступил против введения 12-процентного налога на добавленную стоимость (НДС) для строительной отрасли.

«В Кыргызстане 30 миллионов квадратных метров жилья нужно населению. Государственная ипотечная компания строит только 2 миллиона квадратных метров. А остальные где брать? Если человек, к примеру, хочет купить жилье, которое стоит 30 миллионов сомов, то после введения НДС в 12 процентов цена будет уже 30 миллионов 600 тысяч сомов. Чтобы эти полмиллиона заработать, человеку знаете сколько еще лет работать надо?» — заявил парламентарий.

Он отметил, что обеспечение населения питанием и жильем должны быть стратегическими направлениями работы кабмина и на них нельзя вводить дополнительные налоги.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313057/
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