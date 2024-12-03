Депутаты ЖК обсудили с коллегами из Госдумы положение мигрантов в России

Делегация комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша во главе с председателем Уланом Примовым в рамках рабочего визита в Россию встретилась с вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым.

В состав делегации вошли депутаты Ырысбек Атажанов, Эрнис Айдаралиев, Бактыяр Калпаев, Алтынбек Кылычбаев, Арсланбек Малиев, Эмиль Токтошев, Кубанычбек Самаков.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся кыргызско-российских отношений, а также дальнейшего углубления межпарламентского диалога.

Касаясь тематики сотрудничества в миграционной сфере, Улан Примов обозначил наиболее актуальные вопросы трудящихся граждан из Кыргызстана. Как он отметил, граждане Кыргызстана сталкиваются с трудностями в связи с последовательным ужесточением миграционного режима.

«К большому сожалению, существуют сложности у граждан Кыргызской Республики на территории России. Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с массовым отказом со стороны общеобразовательных учреждений, в особенности в Москве и Московской области, в обустройстве детей в школы, резким увеличением с весны 2024 года отказов во въезде в РФ гражданам Кыргызстана и продолжительными проверочными мероприятиями при пересечении контрольно-пропускных пунктов в международных аэропортах Москвы, а также недавно принятыми и инициированными законопроектами, ужесточающими положение иностранных граждан», — сказал Улан Примов.

Депутат попросил российскую сторону уделить особое внимание указанным проблемам, выразив надежду на их положительное решение.