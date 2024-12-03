Трамп обещает «катастрофические последствия» ХАМАС, если заложников не отпустят

Дональд Трамп пообещал «катастрофические последствия» боевикам ХАМАС, если израильских заложников не отпустят до его вступления в должность президента США. Об этом он написал на странице в Truth Social.

По мнению Дональда Трампа, весь мир обсуждает заложников, которых «удерживают с жестокостью и бесчеловечностью», но это «только слова, без действий».

«Если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года — дня, когда я с гордостью вступлю в должность президента Соединенных Штатов, — последствия будут катастрофическими для Ближнего Востока и для тех, кто совершил эти ужасающие преступления против человечества», — написал вновь избранный лидер США.

Напомним, 7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. В тот день погибли более 1 тысячи 100 человек, около 250 человек захватили в заложники. По данным The Washington Post, в секторе Газа до сих пор остаются 63 заложника.