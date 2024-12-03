Визит президента Кыргызстана в Корею: какие документы подписаны в Сеуле

Сегодня в рамках официального визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Корея подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание кыргызско-корейского совместного взаимодействия.
Пресс-служба главы государства представила пакет:
- совместное заявление об установлении всеобъемлющего партнерства между Республикой Корея и КР;
- рамочное соглашение о сотрудничестве в области изменения климата между КР и Республикой Корея;
- протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами КР и Кореи об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, подписанное в Сеуле 11 декабря 2012 года;
- рамочное соглашение между правительствами КР и Кореи о кредитах из Фонда сотрудничества в области экономического развития (EDCF) с 2025 по 2029 год;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки КР и Министерством образования Кореи о сотрудничестве в области образования;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития КР и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Кореи о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий;
- программа сотрудничества между министерствами иностранных дел КР и Кореи на 2025-2026 годы;
- меморандум о взаимопонимании о создании механизма по продвижению торговли и инвестиций между Министерством экономики и коммерции КР и Министерством торговли, промышленности и энергетики Кореи;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики КР, Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора КР и Министерством торговли, промышленности и энергетики Кореи о создании основы для сотрудничества в области энергетики и критических минералов;
- меморандум о сотрудничестве в области кадрового администрирования и управления персоналом между Государственным агентством по делам государственной службы и местного самоуправления КР и Министерством по управлению персоналом Кореи;
- меморандум о взаимопонимании между лесной службой при Министерстве чрезвычайных ситуаций КР и Лесной службой Республики Корея о сотрудничестве в области лесного хозяйства;
- соглашение о сотрудничестве между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и Азиатской организацией по сотрудничеству в лесном секторе в области агролесоводства и садоводства;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики КР и Корейской корпорацией водных ресурсов (K-Water) о сотрудничестве в совместной подготовке и развитии генерального плана и технико-экономического обоснования для 10 новых проектов малых ГЭС в рамках международной программы сокращения выбросов парниковых газов;
- меморандум о взаимопонимании между центром развития и продвижения экспорта «Кыргызэкспорт» и Корейской ассоциацией импортеров (KOIMA);
- меморандум о взаимопонимании между центром развития и продвижения экспорта «Кыргызэкспорт» и Корейской ассоциацией международной торговли (KITA);
- меморандум о взаимопонимании между центром продвижения экспорта «Кыргызэкспорт» и Корейским агентством торговли и инвестиций (KOTRA);
- меморандум о взаимопонимании по реализации инвестиционного проекта «Электростанция на свалочном газе и снижение углеродных выбросов на санитарном мусорном полигоне Оша» между Министерством экономики и коммерции КР и компанией Sejin G&E Co. Ltd;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и коммерции КР и консорциумом компаний ECOVICE Origin and SUNJIN Engineering & Architecture;
- меморандум о сотрудничестве в сфере почтовых услуг между «Кыргыз почтасы» и Почтой Кореи;
- протокол переговоров между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и KOICA по проекту по укреплению цепочки создания стоимости сельскохозяйственной продукции путем поддержки создания системы послеуборочного управления урожая в КР;
- протокол переговоров между Минцифры КР и KOICA по проекту «Наращивание потенциала национальной информатизации для цифровой трансформации в КР»;
- меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при президенте КР и Национальным институтом человеческого развития (NHI) Республики Корея.