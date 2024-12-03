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Власть

Акылбеку Жапарову показали новую специальную технику, купленную для МП «Тазалык»

Акылбеку Жапарову показали новую специальную технику, купленную для МП «Тазалык». Глава кабинета министров ознакомился с ходом строительства ряда объектов в Бишкеке.

В частности, он проинспектировал ход строительных работ в спортивном комплексе «Алга», который включает в себя игровое футбольное поле, два тренировочных поля, трибуны и другую инфраструктуру. На территории также возведут физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиницу.

Акылбек Жапаров также приехал на базу муниципального предприятия «Тазалык», где ему показали приобретенную новую специальную технику, в том числе 20 мини-пылесосов, 15 тракторов, 4 самосвала, 2 трала-прицепа, 10 универсальных комбинированных машин, 13 мусоровозов, 2 поливомоечные машины.

Кроме того, он ознакомился с ходом строительства на территории муниципального предприятия «Бишкекский санитарный полигон» экотехнологического завода по производству электроэнергии путем переработки твердых бытовых отходов. В рамках проекта планируется возведение станции по утилизации до 3 тысяч тонн отходов в день с получением электроэнергии. Общий объем инвестиций в проект составит около $95 миллионов. Строительство завода планируется завершить до конца 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312881/
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