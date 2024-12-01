Платный въезд в Бишкек? В администрации президента пояснили ситуацию

Руководитель пресс-службы администрации президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков опроверг распространившуюся в Сети информацию о введении платы за въезд автомобилей из других регионов в Бишкек. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Орунбекова, эта информация старая и неверная. Летом, действительно, обсуждались альтернативные предложения для решения проблемы пробок в столице, однако они не были поддержаны главой государства. Вместо этого президент поручил расширять дороги и строить новые парковочные площадки.

«Вы сами могли заметить, что в этом году в Бишкеке расширены основные улицы, уложен новый асфальт и проведен капитальный ремонт дорог», — отметил представитель администрации.

Дайырбек Орунбеков призвал граждан не верить ложным сообщениям о том, что для автомобилей из других регионов будет введена плата за въезд в Бишкек, и сохранять спокойствие.