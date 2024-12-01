Дональд Трамп выбрал своего бывшего помощника Кэша Патела на пост главы ФБР.

Фото СМИ. Дональд Трамп выбрал своего бывшего помощника Кэша Патела на пост главы ФБР

Ранее он был начальником штаба министра обороны — во время первого президентского срока Дональда Трампа. Журналисты называют его преданным сторонником избранного лидера Соединенных Штатов.

«Кэш — блестящий юрист, следователь и борец за «Америку прежде всего», который посвятил свою карьеру разоблачению коррупции, защите справедливости и американского народа», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Ранее Кэш Пател призывал к ограничению полномочий ФБР и увольнению сотрудников, отказывающихся поддерживать повестку Трампа, пишет Reuters.

Если сенаторы одобрят его кандидатуру, Пател заменит на посту директора ФБР Кристофера Рэя, которого Трамп назначил в 2017 году на 10-летний срок. Рэй должен либо уйти в отставку, либо быть уволенным Трампом, чтобы освободить место для Патела.

Кристофер Рэй впал в немилость у избранного президента США, когда ФБР помогло провести федеральное расследование в отношении обращения Трампа с секретными записями (сейчас дело прекращено).

Сын индийских иммигрантов, 44-летний Пател — бывший адвокат и федеральный прокурор, который привлек внимание Трампа после того, как стал старшим советником комитета по разведке в Палаты представителей в 2017 году. Трамп взял его помощником по национальной безопасности в 2019 году, а год спустя тот был назначен начальником штаба главы Пентагона.