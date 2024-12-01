Дональд Трамп выбрал своего бывшего помощника Кэша Патела на пост главы ФБР.
Ранее он был начальником штаба министра обороны — во время первого президентского срока Дональда Трампа. Журналисты называют его преданным сторонником избранного лидера Соединенных Штатов.
«Кэш — блестящий юрист, следователь и борец за «Америку прежде всего», который посвятил свою карьеру разоблачению коррупции, защите справедливости и американского народа», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Ранее Кэш Пател призывал к ограничению полномочий ФБР и увольнению сотрудников, отказывающихся поддерживать повестку Трампа, пишет Reuters.
Если сенаторы одобрят его кандидатуру, Пател заменит на посту директора ФБР Кристофера Рэя, которого Трамп назначил в 2017 году на 10-летний срок. Рэй должен либо уйти в отставку, либо быть уволенным Трампом, чтобы освободить место для Патела.
Кристофер Рэй впал в немилость у избранного президента США, когда ФБР помогло провести федеральное расследование в отношении обращения Трампа с секретными записями (сейчас дело прекращено).
Сын индийских иммигрантов, 44-летний Пател — бывший адвокат и федеральный прокурор, который привлек внимание Трампа после того, как стал старшим советником комитета по разведке в Палаты представителей в 2017 году. Трамп взял его помощником по национальной безопасности в 2019 году, а год спустя тот был назначен начальником штаба главы Пентагона.