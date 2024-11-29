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Власть

Главой Каракольского горкенеша стал сын бывшего министра сельского хозяйства

Главой Каракольского горкенеша стал сын бывшего министра сельского хозяйства Аскарбека Джаныбекова Айбек Сапарбеков. Информацию подтвердили в органах местной власти.

Сегодня депутаты собрались на свою первую сессию, в ходе которой они избрали председателя горкенеша. Большинством голосов на пост избран 37-летний Айбек Сапарбеков. Он был избран в городской кенеш от партии «Бирге Вместе».

Он имеет диплом Кыргызского аграрного университета по специальности ветеринар. Женат, воспитывает двоих детей.

Его отец Аскарбек Джаныбеков возглавлял Минсельхоз в 2021 году.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312643/
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