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Власть

В Токмакский горкенеш прошли четыре родственника депутата Жогорку Кенеша

В Токмакский горкенеш прошли четыре родственника депутата Жогорку Кенеша Медербека Саккараева. Об этом сообщает издание Exclusive.kg.

По данным редакции, мандаты получили жена Медербека Саккараева Назгуль Мааткеримова, его дочь Джанара Саккараева и сват Тынайбек Сансызбаев. Все они избрались от партии «Эл биримдиги». Четвертый избранный депутат — племянник Медербека Саккараева Анарбек Маликов прошел в горкенеш от партии «Ынтымак».

Изучив список партии, 24.kg выяснило, что от «Эл биримдиги» в депутаты горкенеша также баллотировались три сестры парламентария — Эркегуль, Айнагуль и Чинаркуль Саккараевы, а также дети Эльдана и Жапаркул Саккараевы.

Отметим, Медербек Саккараев избран в парламент по Чуй-Кеминскому округу. До 2021 года являлся гражданином Казахстана.

Напомним, 17 ноября прошли выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312546/
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