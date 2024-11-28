Президент Садыр Жапаров выступил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

Председательство в ОДКБ в 2025 году переходит от Казахстана к Кыргызстану.

Глава государства заверил, что наша страна приложит все необходимые усилия для обеспечения поступательного развития организации. Затем он акцентировал внимание на направлениях сотрудничества, в первую очередь на укреплении внешнеполитического взаимодействия путем дальнейшего использования практики принятия политических документов для обозначения общих взглядов по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Садыр Жапаров отметил, что особое внимание намерены уделить продолжению диалога с международными организациями и третьими странами в сферах, представляющих взаимный интерес, для усиления роли ОДКБ в вопросах поддержания мира и безопасности. Кыргызстан будет содействовать углублению сотрудничества с профильными структурами СНГ и ШОС в борьбе с международным терроризмом. Кроме этого, будет продолжена работа по продвижению позитивного образа организации в медиапространстве.

Президент отметил также дальнейшее развитие военной составляющей путем повышения готовности коллективных сил, совершенствования нормативной правовой базы, реализации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также проведение спортивных мероприятий.

«Будем предпринимать шаги, направленные на развитие миротворческого компонента ОДКБ, в том числе посредством активизации деятельности специального представителя Генерального секретаря ОДКБ, по вопросам миротворчества. Важным видится обмен передовым опытом для совершенствования системы подготовки военных кадров», — добавил он, рассказав о планах последовательного повышения эффективности военно-экономического сотрудничества.