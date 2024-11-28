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Власть

Ситуация в мире и регионе требует объединения усилий для сохранения стабильности

«Развитие ситуации в мире и регионе требует объединения усилий не только в борьбе с угрозами безопасности, но и в сохранении мира и стабильности. В этой связи решение Совета коллективной безопасности «О дальнейшем укреплении союзнических отношений в рамках ОДКБ» свидетельствует об общем стремлении к дальнейшему выстраиванию сотрудничества в духе союзничества», — заявил сегодня президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, выступая на очередной сессии в узком формате, проходящей в Астане (Казахстан).

Обсуждались актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также основные итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период.

Глава государства отметил, что на фоне глобальных геополитических трансформаций необходимо тесное взаимодействие стран — участниц ОДКБ по поддержанию мира, международной и региональной безопасности. Он подчеркнул, что совместными усилиями можно добиться значительных результатов в деле укрепления потенциала организации.

Председательство в ОДКБ в 2025 году переходит от Казахстана к Кыргызстану.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312527/
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