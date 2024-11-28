В Жогорку Кенеше снова жалуются на цены авиабилетов на внутренние рейсы

На заседании Жогорку Кенеша депутат Бактыбек Марипов пожаловался на высокие цены авиабилетов на рейсы Ош — Бишкек и Баткен — Бишкек.

«Да, начала работать компания «Асман», которая продает дешевые билеты, но в стоимость не входит перевозка багажа. Кроме того, билеты этой компании безвозвратные и нельзя передвинуть перелет на другую дату», — пожаловался депутат.

Он попросил снизить стоимость билетов из Оша и Баткена, потому что зимой ехать в столицу на автомобиле трудно.

Напомним, депутаты уже жаловались на дорогие билеты на внутренние рейсы. Например, депутат Камила Талиева заявила, что стоимость авиабилетов на рейс Бишкек — Раззаков выросла до 6 тысяч сомов, и такие цены бьют по карману жителей Лейлека.