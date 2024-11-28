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Власть

Минздрав не разрешает делать трансплантацию органов на базе ОшГУ — депутат

Министерство здравоохранения не дает разрешения проводить трансплантацию печени на базе Ошского государственного университета. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Улугбек Ормонов.

Депутат показал коллегам видео, где показано все оборудование и медикаменты, закупленные ОшГУ для начала трансплантации. По словам Улугбека Ормонова, в университете все готово для начала операций.

«Когда мы в Турции посещали центр трансплантации, нам не дали ни халатов, ни чепчиков. Когда мы спросили почему, нам ответили, что у клинике установлена вентиляционная система, которая все обеззараживает. Эта система — одно их главных условий для клиник, в которых делают пересадки. Так вот, в ОшГУ эта система установлена. И она ни сома не взяла на это из республиканского бюджета», — сказал парламентарий.

Он предложил коллегам посетить все три больницы, в которых на днях, по словам министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, будет запущена трансплантация, и ОшГУ, чтобы на месте ознакомиться с подготовкой. И предложил для этого каждой из шести фракций парламента выделить по оному депутату.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312472/
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