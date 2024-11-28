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Власть

В ЖК просят выделить Бишкеку 100 миллионов сомов на улучшение инфраструктуры

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев сказал, что реновация — светлая и гениальная идея и не стоит ее принимать в штыки. Однако прежде мэрии нужно взяться за инфраструктуру.

«Я уже говорил, что у нас устарели канализационные сети и могут быть фекальные фонтаны. Вот уже теплотрубы не выдерживают и фонтанируют. Это может быть и с питьевой водой, и канализацией. Кроме того, вице-мэр заявил, что в Бишкеке не хватает 30 школ. Это сейчас. А реновация предполагает, что будут убирать малоэтажные дома и строить многоэтажные. А куда идти детям потом учиться? Где столько людей потом буду лечиться?» — сказал депутат.

Он также отметил, что после увеличения количества квартир в Бишкеке будет еще больше не хватать парковочных мест и зеленых зон. И попросил Бишкеку на улучшение инфраструктуры выделить 100 миллионов сомов из республиканского бюджета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312466/
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