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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Трамп предложил Кита Келлога на должность спецпосланника США по Украине и России

Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине и России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я очень рад предложить кандидатуру генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального посланника по Украине и России, — отметил он. — Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и весь мир снова безопасными».

В период первого президентства Трампа Кит Келлог работал в Совете национальной безопасности и занимал должность советника по вопросам национальной безопасности при вице-президенте Майке Пенсе.

Ранее Кит Келлог предложил остановить конфликт на Украине, зафиксировав линию фронта на текущих позициях и принудив Киев и Москву к переговорам. Он выступал за решение конфликта путем переговоров, а также выражал обеспокоенность по поводу огромных потерь со стороны Украины.

Джозеф Кит Келлог-младший, известный как Кит Келлог — генерал-лейтенант армии США в отставке.
В переходной команде 45-го президента США Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики.
С 20 января 2017-го по 27 апреля 2018 года — ответственный секретарь Совета по национальной безопасности США.
C 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника президента США по национальной безопасности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312454/
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