09:41
USD 86.80
EUR 91.27
RUB 0.81
Власть

Годом экологии и борьбы со смогом объявить 2025-й предлагает Камила Талиева

Годом экологии и борьбы со смогом объявить 2025-й предлагает депутат парламента Кыргызстана Камила Талиева.

Она обратилась к главе Министерства здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву с призывом бить в колокола в связи с катастрофической ситуацией со смогом в Бишкеке.

По ее словам, необходимо проводить профилактику возможных из-за опасного загрязнения водуха заболеваний.

«В Лондоне в 1952 году 13 тысяч человек умерли от смога. Посмотрите на смог у нас. Я недавно вернулась из командировки, ночью, и дышать нечем. Вы обязаны обратиться с призывом о помощи к госорганам, журналистам: «Помогите! Нам нужно здоровое население!». Ни разу не слышала, чтобы вы с МЧС и Минприроды провели какие-либо соответствующие рейды, мероприятия. Почему вы так равнодушны», — высказалась Камила Талиева главе Минздрава.

В ответ Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что «работа в этом направлении ведется согласно большой государственной программе».

Нардепа такие пояснения не удовлетворили.

«Вы должны бить в колокола. Вы должны инициировать, чтобы 2025-й объявили в Кыргызстане Годом экологии и борьбы со смогом. В Китае тоже была большая проблема со смогом, но они смогли ее решить», — добавила она.

Отметим, кабмин, и в частности министр энергетики Таалайбек Ибраев, заверяли кыргызстанцев, что смога не будет, однако Бишкек по-прежнему числится в десятке городов с самым загрязненным воздухом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312443/
просмотров: 162
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень нездоровый для чувствительных групп
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень нездоровый для чувствительных групп
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень нездоровый для чувствительных групп
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Смог в Бишкеке. В Жогорку Кенеше предлагают запретить топить печи
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха. В Бишкеке проверяют транспорт на соблюдение норм экологии
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
С легким паром или тяжелым дымом? Как долго баня депутата будет коптить Бишкек
Популярные новости
Человека, приславшего угрозы главе ГКНБ, нашли по&nbsp;камерам с&nbsp;распознаванием лиц Человека, приславшего угрозы главе ГКНБ, нашли по камерам с распознаванием лиц
Подозреваемый в&nbsp;получении взятки майор милиции сам пришел к&nbsp;главе МВД Подозреваемый в получении взятки майор милиции сам пришел к главе МВД
Памяти великого хирурга Мамбета Мамакеева. Некролог Памяти великого хирурга Мамбета Мамакеева. Некролог
Сотрудникам милиции повысят зарплату&nbsp;&mdash; Камчыбек Ташиев Сотрудникам милиции повысят зарплату — Камчыбек Ташиев
Бизнес
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия: как налаживается сотрудничество в&nbsp;сельском хозяйстве Кыргызстан и Венгрия: как налаживается сотрудничество в сельском хозяйстве
O!Bank&nbsp;&mdash; бесплатные переводы по&nbsp;Кыргызстану O!Bank — бесплатные переводы по Кыргызстану
&laquo;Семейный&raquo; тариф от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; экономим вместе, заботимся о&nbsp;каждом! «Семейный» тариф от MEGA — экономим вместе, заботимся о каждом!
Bakai Bank открывает новые горизонты с&nbsp;собственным процессинговым центром Bakai Bank открывает новые горизонты с собственным процессинговым центром
28 ноября, четверг
09:33
Курс рубля впервые упал ниже отметки в 82 тыйына. В обменных бюро он еще дешевле Курс рубля впервые упал ниже отметки в 82 тыйына. В обм...
09:19
Годом экологии и борьбы со смогом объявить 2025-й предлагает Камила Талиева
09:07
В Бостери наградили инспектора отдела милиции — спас двух детей при пожаре
08:46
Кыргызстан хочет взять в лизинг два самолета Airbus — президент
08:32
Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды
27 ноября, среда
23:41
В Android можно будет входить в приложения на новом телефоне без паролей
22:00
Чудаки парковки. На улице Токтоналиева кто-то постоянно закрывает машиной проезд