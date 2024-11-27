На сайте департамента лекарственных средств висит реклама букмекерской конторы. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Жылдыз Садырбаева.

Нардеп раскритиковала работу Минздрава и его подведомственных структур.

«Бубужан Камчыбековна (замминистра здравоохранения. — Прим. 24.kg) в своей речи постоянно говорит «стараемся», «пытаемся». Нет четкой программы. Нет эффективности и прозрачности работы. Сейчас если открыть сайт департамента лекарственных средств и медицинских изделий pharm.kg, то там выходит реклама букмекерской компании. Нет отчетности по ДЛО. Непонятно, какие препараты они завозят, какие производители, сертифицируются ли лекарства, которые поступают в ГП «Кыргызфармация». Как они хранятся, транспортируются? У вас нет плана работы», — сказала Жылдыз Садырбаева.

Депутат также заявила, что глава ФОМС Азамат Муканов и замминистра здравоохранения Бубужан Арыкбаева не владеют информацией о своей работе. «Вам говорят, что человек не смог пройти УЗИ-обследование ночью в Бишкеке. Вы отвечаете: они вроде должны были работать, а может, и нет», — сказала она.

Ранее парламентарий Суйунбек Омурзаков сказал, что в больницах столицы ночью не работают УЗИ-аппараты. По этому поводу поступили обращения от граждан.

Бубужан Арыкбаева ответила, что во всех больницах есть УЗИ. Она предположила, что некоторые больницы могли быть закрыты в ночное время.