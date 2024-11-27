Соцфонд повысил зарплату сотрудникам за счет фонда развития. Депутат недоволен

На заседании Жогорку Кенеша депутат Таалайбек Сарыбашов попросил Генпрокуратуру проверить, почему Соцфонд повысил зарплату своим сотрудникам за счет фонда развития.

Он отметил, что в 2022 году для фонда развития предусмотрено 49 миллионов сомов, в 2023-м — 56 миллионов.

«А вы используете 322 миллиона сомов в 2024 году. Разница — 266 миллионов. Почему так происходит?» — спросил нардеп.

Глава Соцфонда Бактияр Алиев ответил, что средства потрачены на повышение зарплаты сотрудников.

Таалайбек Сарыбашов поинтересовался, насколько законно деньги, предусмотренные на развитие, тратить на заработную плату, и попросил заместителя генпрокурора Умуткан Конкубаеву проверить.

Отметим, в Законе «О Социальном фонде» указано, что средства ведомства направляются в том числе на финансирование фондов развития. Порядок создания и использования фондов развития определяется наблюдательным советом по управлению государственным социальным страхованием.